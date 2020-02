Cátia Lopes e Miguel Pereira fazem parte da curta lista de dois casais que resultaram do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor'. A união entre ambos está mais sólida que nunca e foi precisamente para falar do amor que os une que ambos estiveram esta terça-feira no programa 'Júlia'.

Em conversa com Júlia Pinheiro, Cátia acabou por confessar que após o fim do programa da SIC deixou a sua vida em Cascais para passar a viver com Miguel em Padrela.

“Deixei mesmo tudo para trás”, conta a jovem, não sem antes admitir que a mudança não foi tarefa fácil. “Custou-me um pouco, mas compensou”.

Apesar do esforço, é com um sorriso na cara que garante: “Não estou arrependida, nada”.

Avizinha-se agora uma nova mudança na vida do casal. Por questões ligadas à saúde do avô e para conseguir abraçar os novos negócios da família, Miguel vai mudar-se durante uma temporada para os Estados Unidos da América e contará, pelo menos durante uma fase inicial, com a companhia de Cátia.

