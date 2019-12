O programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', da SIC, tinha como objetivo encontrar a cara-metade de um grupo de agricultores portugueses. Candidatas não faltaram, todas dispostas a mudarem as suas vidas e passarem a viver no campo.

Foram para o ar duas edições do programa, conhecemos 10 agricultores e mais de 30 candidatas, porém a verdade é que poucas relações acabaram por resultar.

Paixões não faltaram, mas apenas dois casais conseguiram resistir ao fim do formato: Wennia Emannuelly e Emanuel Costa e Cátia Lopes e Miguel Pereira, quatro participantes que integraram a segunda edição de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'.

Nas redes sociais, os casais continua a partilhar fotografias de momentos conjuntos e declarações apaixonadas.

