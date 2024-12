Marco Costa viveu momentos intensos na última emissão do programa 'Hell's Kitchen Famosos' deste domingo, 8 de dezembro. Tratava-se da semifinal, tendo sido Inês Lopes Gonçalves a concorrente eliminada.

Desta forma, Marco Costa irá disputar o prémio ao lado de Sofia Arruda na final desta edição do programa da SIC.

Esta segunda-feira, dia 9, o pasteleiro recordou os momentos do episódio passado, uma vez que chegou a ir às lágrimas com os elogios do chef Ljubomir Stanisic relativamente ao seu prato vegetariano.

Numa publicação de Instagram, Marco Costa partilhou várias fotografias de vários momentos no programa. Na legenda, desabafou: "Este sou eu! O que Ri, o que Chora, o que quer ganhar, o que quer ajudar todos a ganhar também, o que se desafia, o que se tenta superar, o que quer controlar tudo, mas nao quer que ninguém se perca pelo caminho, competitivo mas companheiro, quer vencer sempre, mas não fica feliz com a derrota dos outros! Tento me superar sem Nunca querer mandar ninguém a baixo!"

"Sou isto tudo e mais um par de botas, mas acima de tudo sou o que mais Importa! Sou de VERDADE!", prosseguiu.

"Ontem chegamos a Grande final, uma noite cheia de emoções, cozinhei ao lado das minhas companheiras de aventura Inês Lopes Gonçalves e Sofia Arruda, tremi a usar uma pinça no empratamento (segundo a Inês, parecia um Touro), chorei com a avaliação do Chef"

Numa nota final, mencionou a surpresa que recebeu da companheira, Carolina Pinto, e do facto de ter ganhado "o melhor prato" da noite.

"Para a semana saberemos o resultado [...] Mas há uma coisa que a idade me tem ensinado: Quero ganhar, Muito! Mas se não ganhar, sei que dei o melhor de mim como sempre o faço! Por outro lado, também tenho uma amiga que o fez. Por isso, desejo sorte aos dois e que, no fim, ganhe quem ganhar, celebremos todos, pois foi muito bom chegar ao fim!"

Leia Também: "Fui muito feliz". Inês Lopes Gonçalves despede-se de 'Hell's Kitchen'