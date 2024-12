Inês Lopes Gonçalves saiu do 'Hell's Kitchen Famosos' no domingo, 8 de dezembro, ficando Sofia Arruda e Marco Costa na final do programa.

Esta segunda-feira, a apresentadora recorreu à sua conta de Instagram para falar da sua passagem pela 'cozinha mais quente do país'.

"E é com esta cara de 'vendemos o seu imóvel' que me despeço do 'Hell's Kitchen' depois de 10 tresloucadas semanas neste estúdio-cozinha onde fui muito mais feliz do que podia apostar quando aceitei participar - e olhem que era bastante. Também posso ou não ter ficado um bocadinho obcecada a ponto de ter tido o 'Cozinha Tradicional Portuguesa', da Maria de Lourdes Modesto, como livro de cabeceira, não confirmo", lê-se na partilha.