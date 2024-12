O rei Carlos III tem várias paixões, que vão desde a jardinagem, passando pela pesca e polo. Recentemente, conforme destaca a revista Hello!, o soberano redescobriu um dos seus antigos talentos.

Aos 76 anos, o monarca recuperou o seu talento de criança para a pintura com aguarelas.

Segundo a publicação, Carlos III recomeçou a pintar este verão.

Vale notar que o seu interesse pela pintura surgiu através do seu professor, Robert Waddell, da escola Gordonstoun, crescendo nos anos 70 e 80, época em que teve a oportunidade de conhecer outros artistas.

Note-se que o ano que passou foi particularmente difícil para sua majestade. O pai do príncipe William e do príncipe Harry foi diagnosticado com um cancro, doença pela qual ainda continua a receber tratamentos.

