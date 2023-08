Carlos III e Camilla já estão em Balmoral, a residência oficial da família real na Escócia, onde nos próximos dias deverão começar a receber os elementos da família real.

Nesta que era a residência preferida da rainha Isabel II - onde passava grande parte do verão e onde morreu, a 8 de setembro de 2022 - os reis decidiram manter a tradição e receber outros membros da família, pelo que nos próximos dias se espera que os príncipes de Gales, William e Kate, se hospedem ali com os três filhos, assim como os irmãos do reis, a princesa Ana e os príncipes André e Eduardo com as respetivas famílias.

No entanto, este ano deverá verificar-se uma diferença face aos anos anteriores: nem só os membros da família real serão convidados pelos reis. Espera-se que os dois filhos da rainha Camilla, Tom Parker-Bowles e Laura Lopes, assim como os seus cinco netos também passem ali uma temporada.