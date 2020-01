Carla Andrino e o maestro Mário Rui subiram ao altar há 34 anos e a data mereceu uma celebração especial. O casal viajou para Budapeste, na Hungria, onde está a desfrutar de umas férias a dois.

Este sábado, dia em que assinalaram o aniversário de casamento, a dupla mostrou que se vestiu a rigor para festejar com looks inspirados no universo musical.

Carla Andrino vestiu uma saia com várias notas musicais e Mário Rui completou o visual clássico com um cachecol com a ilustração do teclado de um piano.

"Vestidos a rigor para comemorar o 34 Aniversário de Casamento. Obrigada VIDA", escreveu a atriz ao mostrar as indumentárias nas redes sociais.

Leia Também: Gretchen termina casamento de sete anos com português Carlos Marques