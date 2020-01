Gretchen está separada do português Carlos Marques depois de sete anos de casamento. Segundo a revista QUEM, a notícia foi anunciada no passado dia 13 por via de um comunicado do agora ex-casal, depois de passarem o Natal juntos em Paris.

A dupla demonstra que o término foi tranquilo e que a separação foi motivada pelo facto do amor se ter transformado em amizade.

De regresso ao Brasil, a artista afirmou que está dedicada em "recuperar o seu bem-estar e equilíbrio". "Aqui consigo recuperar de tudo e encher-me de boas energias", frisou.

Leia Também: Jesse Metcalfe e Cara Santana separados. Ator é visto com outra mulher