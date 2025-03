A Eduardo Madeira, humorista de profissão, não lhe escapa nada! O ator recorreu às redes sociais para brincar com uma das notícias do momento no que ao mundo social português diz respeito.

Eduardo partilhou um vídeo antigo de Manuel Santana Lopes a fazer uma 'trend' do TikTok, onde este diz: "Give me my money (Dá-me o meu dinheiro)", feito na agência onde trabalhava e onde terá, alegadamente, desviado dinheiro.

O humorista escreveu ainda na legenda da partilha: "Diz-me que vais sacar o guito sem me dizeres que vais sacar o guito".

Os fãs do artista adoravam a brincadeira e não faltam comentários de apoio ao sentido de humor.

De recordar que Manuel Santana Lopes terá desviado cerca de 250 mil euros a dois agenciados da empresa onde trabalhava, a Notable. Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira foram as 'vítimas'.

