Depois de 'Anora' ter levado para casa os Óscares de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento Original, Melhor Montagem e Melhor Atriz, Eduardo Madeira fez questão de ver o filme.

Na sua página de Instagram, o comediante partilhou depois a opinião sobre a longa-metragem, confessando que foi uma "desilusão".

"Finalmente vi o 'Anora'. Estava entusiasmado. É raro uma comédia ganhar os Óscares. E, é com algum embaraço que digo isto, o filme é uma mão cheia de nada. Não é um grande filme, não é uma realização de excelência, não é um argumento incrível, não tem uma edição por aí além e a miúda não faz muito mais que fumar e fazer sexo com o rapazito", começou por argumentar.

"Em 'The Substance', Demi Moore deu o litro e até a Margaret Qualley faz um papelão, apesar do filme ser patético a certa altura. Isto para não falar em Fernanda Torres que está divinal em 'Ainda Estou Aqui'. Raramente me dou ao trabalho de fazer críticas negativas, mas foi mesmo uma desilusão. Eu queria muito ver um novo 'Annie Hall'. 'Anora' não ficará na História. Pareço um crítico do jornal Público, mas estou desapontado. Também tenho direito", rematou.

