Antes de rebentar o escândalo da Notable, depois desta semana ter sido revelado que Manuel Santana Lopes, agente de vários famosos, desviou 250 mil euros de Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, de quem era amigo, eis que aos poucos começam a ser revelados novos pormenores sobre o caso.

Esta sexta-feira, dia 14, Adriano Silva Martins revelou no programa 'V+Fama' que numa recente viagem ao Brasil que fez na companhia de várias caras conhecidas, Manuel pagou todas as despesas aos amigos.

"O Manuel Santana Lopes esteve recentemente no Brasil a desfrutar do Carnaval do Rio de Janeiro", revela.

"Levou consigo uma série de amigos a quem pagou o upgrade do avião, o alojamento, assumiu as despesas todas. Fechou um restaurante no Rio de Janeiro para dar uma festa. Houve amigos que, longe de pensar que houvesse aqui um esquema, pensaram 'de onde é que sai tanto dinheiro?', porque o Manuel nunca na vida tinha tomado este tipo de atitudes", notou por fim.