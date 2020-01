Jesse Metcalfe e Cara Santana estão separados. O ator de 'Desperate Housewives' já não está junto da companheira de longa data há cerca de três semanas, e até já foi visto com uma mulher misteriosa num bar.

Em conversa com o E! News, uma fonte disse: "A Cara está com o coração partido e fechou-se completamente, não conversa com muitas pessoas. Ela ficou completamente surpreendida com as fotos dele com outras mulheres".

A mesma fonte referiu ainda que o agora ex-casal estava junto há uma década e que não foi sempre um mar de rosas, pois terminaram e reataram a relação várias vezes.

"Recentemente atingiram um ponto de ruptura e desde então tiveram alguns problemas. Tem sido muito difícil desde o final do ano passado. Eles não foram muito sinceros ou abertos sobre o que se estava a passar enquanto tentaram resolver o problema. Simplesmente não estão bem. A Cara quer casar-se e sente que o Jesse ainda não está pronto para comprometer-se", contou.

