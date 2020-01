Depois de toda a polémica por causa do divórcio de Iran Ângelo e de assumir depois a relação com a sobrinha da ex-mulher, Hulk surpreendeu os que o seguem no Instagram com um momento íntimo.

O jogador de futebol publicou algumas fotografias nas stories onde mostra um jantar romântico.

Um momento passado na companhia da nova namorada, Camila, e que pode ver nas imagens da galeria.

Leia Também: Hulk deixa indireta à ex-mulher após esta reagir a polémica?