Diogo Amaral usou a sua conta de Instagram para partilhar uma situação que o deixou revoltado. O seu cão, de nome Lobo, foi agredido com violência, segundo declarações do próprio.

"O Lobo chegou ao hospital da SOS Animal com uma pata partida, foi pontapeado por um humano sem escrúpulos. Esta é a primeira radiografia, acho que não é difícil de encontrar a fratura. Consegues ver? O que é que se passa com as pessoas?", questiona, ainda incrédulo.

Na radiografia percebe-se claramente a fratura.

Ora veja:

Leia Também: Que ternura! Sorriso do bebé Oliver encanta Diogo Amaral