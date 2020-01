Diogo Amaral não podia ser um pai mais 'babado'. Pai de Mateus, do seu anterior relacionamento com Vera Kolodzig, e ainda do bebé Oliver, da relação também terminada com Jessica Athayde, o ator não consegue disfarçar o orgulho que sente dos seus rapazes.

Ainda esta sexta-feira, por exemplo, o artista partilhou uma fotografia muito ternurenta onde o bebé de meio ano sorri para a câmara.

"Fez o meu dia", afirmou na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram.

Ora veja o bonito retrato.

