Um vídeo partilhado pela Livebitez no Instagram, mostra a cantora M.I.A. a afirmar que Jay-Z lhe disse para "fazer uma cirurgia plástica" depois de ter assinado contrato com a editora do rapper, a Roc Nation.

"Quando conheci o Jay-Z e assinei com a Roc Nation, a primeira coisa que ele me disse foi para fazer uma cirurgia plástica", ouve-se no vídeo no qual não é especificada a data da sua gravação.

"Não sou insegura (...) O argumento deles de: 'A M.I.A. é insegura como o caraças, é por isso que precisa de massajar o seu ego' falha. Falha. Falha, porque perguntas: 'Que mulher conheces e que se dá contigo e não fez nenhuma cirurgia [Jay-Z]? Todas fizeram. Eu sou a única que não fez, o que prova que não é insegurança."

M.I.A. acrescenta ainda que, se fosse uma questão de insegurança, "teria feito 100 vezes".

O vídeo surge após a notícia de que Jay-Z foi acusado de violar uma menina de 13 anos em 2000. De acordo com a NBC, o processo foi iniciado em outubro deste ano com Sean 'Diddy' Combs como réu, mas sofreu uma alteração este domingo, 8 de dezembro, passando a incluir o marido da cantora Beyoncé.

O alegado crime terá ocorrido em 2000, depois da cerimónia de entrega de prémios da MTV, em Nova Iorque.