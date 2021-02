Depois do chocante assalto que decorreu na noite da passada quarta-feira, os cães da cantora Lady Gaga já foram encontrados.

Os dois animais, da raça buldogue, estão "em segurança", confirmou o capitão da polícia de Los Angeles, Jonathan Tippet, à revista People.

"Posso confirmar que os cães foram localizados e estão em segurança", disse.

Os animais foram levados às autoridades por uma mulher por volta das 18h [hora local], disse Tippet à Associated Press, que foi a primeira a avançar com a notícia.

Sabe-se ainda que um representante da cantora, de 34 anos, e um detetive foram à esquadra e confirmaram a identidade dos cães.

Não ficou claro como é que a mulher conseguiu recuperar os animais, embora

Jonathan Tippet tenha destacado à Associated Press que a pessoa em questão "não parecia estar envolvida e associada" ao assalto que aconteceu na noite de quarta-feira, em Hollywood. Até à data ainda não foi noticiada nenhuma detenção.

Recorde-se que o empregado e amigo de Lady Gaga estava a passear três cães da artista, nos EUA, quando foi assaltado e baleado. Os indivíduos levaram dois dos amigos de quatro patas.

O 'dog walker (passeador de cães)', Ryan Fischer, foi transportado para o hospital e encontra-se estável.

Na altura que o assalto aconteceu, Lady Gaga estava em Itália a gravar um filme - por isso é que deixou os animais aos cuidados de Ryan Fischer. Ao saber do que aconteceu, a celebridade ficou "devastada".

Logo após a notícia do assalto, a artista ofereceu uma recompensa de mais de 400 mil euros. Foi também divulgado um vídeo com imagens do preciso momento em que Ryan foi assaltado.

Leia Também: Lady Gaga fala pela primeira vez após roubo de cães e mostra-se devastada

Leia Também: Pai de Lady Gaga faz apelo após roubo dos cães da filha. "Ajudem-nos"