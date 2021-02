O passeador de cães de Lady Gaga foi heroicamente salvo por um vizinho depois de ter sido baleado quatro vezes durante um roubo.

Ryan Fischer, de 30 anos, estava a passear os animais de estimação da artista quando o roubo aconteceu - não lhe tirando por pouco a vida.

Segundo o jornal britânico The Sun, Ruag não teria sobrevivido se não fosse a intervenção do vizinho, de nome Buck Angel.

"Ouvi gritos, o que acontece muito neste bairro, mas não estavam a parar. Levantei-me, olhei pela vedação e vi um carro. Assim que puxei a maçaneta e vi o que estava a acontecer, ouvi mais tiros. Corri para casa com a minha mulher e os meus cães. Ficamos lá e ligamos de imediato para o 112", descreveu o próprio.

Graças à sua rápida intervenção, as autoridades chegaram ao local. Para além disso, Fischer contou com o auxílio no próprio local até ser hospitalizado.

Informações indicam que está estável e fora de perigo.

Já Lady Gaga, chocada com o acontecido, está à procura dos seus cães.

