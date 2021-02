Lady Gaga ficou “devastada” com o assalto que aconteceu na noite desta quarta-feira. Um empregado e amigo da cantora, o 'dog walker', Ryan Fischer, foi brutalmente atacado enquanto passeava os cães da artista. Além de ter sido baleado, os assaltantes levaram ainda dois cães da estrela, Koji e Gustavo.

Enquanto este episódio traumático acontecia, a atriz e cantora estava a gravar o novo filme em Itália. E em conversa com o ET, uma fonte contou que Lady Gaga ficou "completamente arrasada" com o que aconteceu.

“A Lady Gaga está fora de si com esta situação”, disse a fonte. “O Ryan não é apenas um 'dog walker', também é seu amigo. Ela está chocada", acrescentou.

A fonte destacou ainda que para Lady Gaga os amigos de quatro patas são como se fossem "os seus bebés".

“Ela está completamente arrasada”, frisou. “Ela sente-se um pouco desamparada porque está longe, em Itália, mas está a fazer tudo o que pode e a rezar por eles - Ryan, Koji e Gustavo", rematou.

Recorde-se que a artista já ofereceu, entretanto, uma recompensa de de 500 dólares (409 mil euros) para recuperar os cães.

Até ao momento sabe-se que Ryan Fischer foi transportado para o hospital e está "estável".

Leia Também: Vídeo mostra roubo dos cães de Lady Gaga. "Ajudem-me, fui baleado"

Leia Também: Pai de Lady Gaga faz apelo após roubo dos cães da filha. "Ajudem-nos"