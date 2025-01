'Joker: Loucura a Dois' tornou-se num dos filmes mais odiados do ano e está nomeado para o prémio de 'Pior Filme' nos Razzies, que destacam o que de pior se fez em Hollywood.

Lady Gaga, que interpretou Lee Quinzel, também conhecida como Harley Quinn, deu uma entrevista à revista Elle e falou, pela primeira vez, das críticas que têm arrasado o filme.

"Às vezes, as pessoas simplesmente não gostam de algumas coisas", disse com naturalidade. "É simples assim. E eu acho que para ser um artista, temos de estar dispostos a que as pessoas às vezes não gostem.

'Joker 2' voltou a ser protagonizado por Joaquin Phoenix no papel de Arthur Fleck que, em 2020, recebeu o Óscar de 'Melhor Ator Principal' com o primeiro filme da saga. Porém, o resultado da trama não foi de todo o esperado, sendo que alguns pessoa chegaram a considerar o filme "extremamente aborrecido".

Lady Gaga não se alongou muito a respeito deste tema, mas quis deixar claro que o medo do fracasso é que pode ser realmente prejudicial: "Quando isso entra na tua vida, pode ser difícil de controlar. Faz parte do caos".