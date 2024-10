Dias depois de ter sido baleado, Jake E. Lee deixou uma mensagem no Facebook, onde começa por "agradecer toda a preocupação".

"Para esclarecer, levei três tiros. Estava a caminho de casa depois de levar o meu cão Coco a passear. Não quero entrar em detalhes neste momento, estou cansado, mas sinto-me relativamente sortudo", acrescentou, referindo também que conseguiu "desviar-se" de vários tiros.

O artista partilha ainda que foi atingido no antebraço, no pé e nas costas, tendo ficado com uma "costela quebrada e o pulmão danificado".

"A prioridade neste momento é continuar a drenar o meu pulmão. Depois podemos tirar aquele tudo e concentrar-nos nos ferimentos mais leves. E já agora, o Coco está bem e agradece as vossa preocupação", pode ler-se, por fim.

