Há mais um novo dado da investigação do caso de Gene Hackman e Betsy Arakawa, que foram encontrados sem vida na casa onde viviam, no mês passado.

Zinna, a cadela de 12 anos do ator, também foi encontrada morta na casa dos donos, e sabe-se agora a possível causa da sua partida.

Os resultados de um exame feito ao animal de estimação mostraram desidratação e fome, e estas foram provavelmente as causas da morte.

A Associated Press, que teve acesso ao relatório do óbito do laboratório veterinário, relata ainda que o animal estava em tal estado de decomposição que esse facto pode ter ocultado mudanças nos órgãos. No entanto, não havia evidências de doença infeciosa, trauma ou envenenamento que pudesse resultar na sua morte. O relatório indica que o estômago do animal estava praticamente vazio.

Zinna era um dos três cães do casal e foi encontrada morta numa caixa num armário na casa de banho, perto do corpo de Betsy Arakawa, enquanto outros dois animais sobreviveram.

Na semana passada, foi confirmado que Gene Hackman morreu vítima de uma doença cardiovascular. Por sua vez, a mulher, Betsy Arakawa, morreu devido a um vírus transmitido por 'roedores', o hantavírus.