Luciana Abreu publicou esta terça-feira, 2 de agosto, na sua conta oficial de Instagram uma rara fotografia da filha mais velha, Lyonce Viktórya.

A imagem mostra o rosto da menina, de 11 anos, de forma aproximada, realçando a sua inegável beleza.

Nos comentários da partilha, os fãs não pouparam nos elogios. "Lindona, ela é a tua cópia", "cada vez mais bonita", "genéticas maravilhosa" ou "a tua filha tem a tua cara" são algumas das mensagens em destaque.

Lyonce e a irmã, Lyannii, nascem do casamento, entretanto terminado, entre Luciana Abreu e Yannick Djaló. A atriz e cantora é ainda mãe de duas outras meninas, as gémeas Amoor e Valentine, resultado da recente relação, que também já teve fim, com Daniel Souza.

