Tal como já tinha partilhado com os fãs nas redes sociais, Ben, o marido de Rita Ferro Rodrigues, perdeu a avó esta semana e, por causa das medidas tomadas na sequência da pandemia, não conseguiu estar presente no seu enterro.

Longe das suas origens, que se situam no Minho, o assistente de Cristina Ferreira fez a derradeira homenagem aos avós tocando a música de Zeca Afonso, 'Grândola Vila Morena', em acordeão.

"Para os meus sogros que fariam hoje anos de casados - sogro que partilhou comigo - e não falava do assunto com ninguém - os horrores que viveu na guerra colonial (era só mais um miúdo do Minho a combater sem saber porquê, numa guerra que não queria e não percebia)", começou por referir a apresentadora.

"Para a querida avó Sofia que foi hoje a enterrar sem a nossa presença física. O Ruben é o meu 25 de Abril e de certa forma - a forma mais bonita e certa - o meu maior exemplo contemporâneo de amor, de igualdade, justiça, esperança, resistência e liberdade. Sim, sim. Juntos somos isso tudo. Cada um chora como quer e sabe", completou.

Eis o emocionante momento.

