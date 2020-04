Horas depois de ter recebido a notícia da morte da sua avó Sofia, Rúben Vieira decidiu ir trabalhar e comparecer na emissão em direto d' O Programa da Cristina', da SIC, no seu papel de assistente de produção.

Esta foi a forma que o marido de Rita Ferro Rodrigues encontrou para lidar com a dor e ao mesmo tempo despedir-se da sua querida avó. Um gesto de força e coragem que mereceu uma homenagem por parte de Cristina Ferreira.

"Estes olhos claros e luminosos hoje estavam molhados de dor. O Ben perdeu um dos seus maiores amores. A avó, a quem chamava namorada, partiu deixando um vazio difícil e insubstituível. Sei da sua dor. E na impossibilidade do abraço, hoje, foi o silêncio e a certeza do que nos une, o mais importante. O Ben quis ir trabalhar. Por mais que lhe tenha dito que não era preciso. Talvez tenha sentido que esta seria a melhor forma de se despedir dela. Um grande beijinho no coração, meu Ben", escreveu a apresentadora deixando assim a sua mensagem de força ao colega de equipa.

Recorde-se que foi Rita Ferro Rodrigues quem anunciou publicamente a morte da avó Sofia.

