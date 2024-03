'Bumba na Fofinha' foi confundida com uma humorista brasileira com o mesmo nome, Mariana Cabral.

Alguns meios de comunicação brasileiros colocaram uma fotografia da portuguesa quando falavam, na verdade, da comediante brasileira. Curiosidade que 'Bumba na Fofinha' não deixou passar em branco.

"Maravilha do dia: parece que uma humorista brasileira com o mesmo nome que eu chamou de vagabunda à Alane do 'BBB21'. E várias notícias puseram a minha fotografia", disse Mariana Cabral, mais conhecida como 'Bumba na Fofinha'.

"Quem é a Alane? Sei lá eu. Se é vagabunda? Não sei mas oxalá que sim, tomara eu ser mais (macetando, macetando, macetando). Se merece respeito? Claro que sim, cafageste", comentou depois.



© Instagram_bumbanafofinha

Leia Também: Cristiano Ronaldo posa no avião... mas o relógio rouba todas as atenções