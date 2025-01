Mariana Cabral, mais conhecida como 'Bumba na Fofinha', já foi mãe pela segunda vez e partilhou a novidade na sua conta de Instagram.

"Chegaste e eu soube logo que o amor não se divide, apenas se multipli - pahahah que seria fazer este post. Lucas is in the house e eu já me tinha esquecido do tempo que se passa a contemplar os movimentos de um mini ânus", escreveu a humorista na legenda da publicação.

Nela, é possível ver uma fotografia dos pés de Lucas. Ora veja.

Mariana Cabral é ainda mãe de Clara.

