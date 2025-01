Mariana Cabral, conhecida como 'Bumba na Fofinha', foi mãe pela segunda vez no início deste mês de janeiro.

A humorista, que também é mãe de Clara, deu conta do nascimento do pequeno Lucas numa publicação partilhada no dia 12 de janeiro, na sua conta de Instagram.

Agora, nesta sexta-feira, dia 31 do mesmo mês, a comediante partilhou uma nova fotografia onde se vê mãe e filho.

Nela, vemos 'Bumba' sentada num banco de jardim com o bebé ao peito. Ora veja.

© Instagram/Bumba na Fofinha

