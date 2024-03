Foi no passado domingo que Cristiano Ronaldo se juntou à seleção nacional, isto depois de alguns dias de férias com a família.

O craque viajou hoje, dia 25 de março, para a Eslovénia, onde Portugal joga amanhã, às 19h45, e fê-lo ao lado de Diogo Dalot, de quem é amigo pessoal.

Foi o defesa do Manchester United que partilhou nas redes sociais uma fotografia de ambos no interior do avião, ainda que o destaque tenha sido... o relógio escolhido por Ronaldo.

O avançado que atua no Al Nassr viajou com um relógio cor-de-rosa e branco que parece ser muito distinto daqueles que Ronaldo usa habitualmente. Ora veja:



© Instagram/Diogo Dalot



© Instagram/Diogo Dalot

