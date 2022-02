Foram divulgadas no TVI Player as respostas a 39 perguntas feitas aos concorrentes da casa do 'Big Brother Famosos'. Bruno de Carvalho, como seria de esperar, foi uma das figuras que mais se destacou.

Questionado se "já alguma vez tinha sido traído", o empresário riu-se e respondeu: "Talvez fosse melhor perguntar quantas vezes é que não fui. Já fui traído de todas as formas. Já fui traído a nível amoroso, profissional, familiar...".

"Fui traído, logo existo. E de certeza absoluta que a culpa é toda a minha. Fui traído a torto e a direito", completa num tom irónica.

