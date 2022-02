Liliana Almeida esteve ontem (21 de fevereiro) no programa 'Dois às 10', da TVI, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. A noite tinha sido de grandes emoções, pelo que a artista notou que "ainda precisava de respirar", pelo que nem sequer "tinha ido ao telemóvel".

Questionada se já tinha estado com Bruno de Carvalho, Liliana respondeu que não, uma vez que a sua prioridade no momento eram os pais.

"Temos saudades um do outro. Ontem precisei de estar com os meus pais, porque estão a sofrer muito com isto tudo e preciso de estar perto. É a minha prioridade. Assim que seguirem o seu caminho irei ter com o Bruno, se assim tiver que ser", garantiu.

"Ainda precisamos de uma conversa, de nos sentirmos sem câmaras. Acho que da próxima vez vou-me entregar ainda mais", completou, deixando em aberto o futuro.

Leia Também: Liliana garante: "O Bruno não tinha ciúmes do Kasha, era jogo"

Leia Também: Liliana Almeida revela que ainda não falou com a ex-namorada