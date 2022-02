Bruno de Carvalho é o expulso desta semana do programa Big Brother Famosos. A saída do ex dirigente do Sporting acontece depois de uma semana de polémica em que este está a ser acusado de violência psicológica sob a concorrente Liliana. Os espectadores votaram no antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, ditando assim a sua saída.

No decorrer da gala, confrontado com as acusações e ao saber que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou uma denúncia ao Ministério Público (MP) pelo "comportamento ameaçador" de Bruno de Carvalho para com Liliana, este ironizou a situação.

"É óbvio que eu iria exercer violência doméstica e psicológica à frente de milhões de pessoas. Tem de haver sempre uma imbecilidade da minha parte, eu serei sempre um imbecil porque não sei que há câmaras. Os meus crimes são sempre crimes de imbecilidade", ironizou, rejeitando as acusações.

"Há sempre olhos com muita maldade que, quando me veem feliz, têm sempre esta vontade inabalável de fazer alguma coisa."

Confrontada pela apresentadora, em direto, Liliana negou ser vítima de violência por parte do namorado Bruno de Carvalho.

Os manifestantes do movimento "Comboio da Liberdade", um protesto que começou no Canadá contra as medidas de prevenção, chegou esta tarde a Paris e já se tornou violento. A polícia francesa, que impediu a entrada de centenas de carros na capital de manhã, usou gás pimenta para afastar protestantes que chegaram à capital e tentaram bloquear o trânsito na rotunda do Arco do Triunfo.

