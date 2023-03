A semana passada terminou com as especulações de que o casamento de Bruno de Carvalho com Liliana Almeida pode ter chegado ao fim.

As notícias começaram a surgir depois de o ex-presidente do Sporting ter publicado um vídeo suspeito no Instagram - entretanto eliminado - onde pedia desculpa à mulher publicamente e confirmava a sua ausência do aniversário de Liliana.

Entretanto, ambos já voltaram a manifestar-se no Instagram com publicações enigmáticas, mas sem desmentir ou confirmar as especulações.

Os rumores continuam e Bruno de Carvalho refugia-se no gato. Perante as notícias sobre a alegada separação, o ex-presidente do Sporting mostrou-se em "sessão de namoro" com o gato Bruli.

"Eu e o Bruli. Numa sessão de namoro! É por isso que gosto dele, ontem fez xixi em toda a roupa que eu tinha na mala... Hoje é beijos... Está bem, está! Falso", escreveu na legenda da imagem que publicou na rede social.



Após a partilha, uma página dedicada ao gato escreveu um comentário: "Pai!!!! Já não tínhamos combinado que os meus deslizes não são para ser partilhados? Os beijos, sim... partilhados e multiplicados. Adoro-te, pai".

