Numa altura em que já não se fala de outra coisa, Bruno de Carvalho voltou atrás e decidiu apagar um vídeo que levantou os rumores de que o casamento com Liliana Almeida terá chegado ao fim.

Nessa publicação, que pode conferir aqui, o ex-presidente do Sporting começava por explicar que por sua "culpa" não estava presente na festa do 40.º aniversário da cantora, que estava a decorrer nesse preciso momento.

"Quero dizer que é uma mulher fantástica que muitas vezes, ou quase sempre, não consegui corresponder. É o que é. Mas são 40 anos e 40 anos é uma data importante. Quero que as pessoas estejam todas calmas porque a única coisa que queria era dar um beijinho e desejar que esta noite seja magnífica. E pedir desculpa por todas as minhas falhas e problemas, que são tantos", acrescentou logo depois Bruno, levando vários seguidores a acreditarem que a relação, iniciada há pouco mais de um ano, havia terminado.

A publicação foi feita na noite de ontem, dia 9 de março, mas poucas horas depois, na manhã desta sexta-feira, viria a ser apagada. O vídeo já não se encontra disponível na página do também DJ, embora todas as fotos onde surge ao lado de Liliana continuem no perfil.



© Reprodução Instagram

Por outro lado, Liliana Almeida já fez novas publicações nas stories do Instagram. A cantora partilhou vídeos e fotografias em que foi identificada, todos eles registados na sua festa de aniversário. Entretanto, a artista continua sem fazer qualquer referência à ausência de Bruno de Carvalho.

