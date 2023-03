Bruno de Carvalho acabou por lançar a especulação de que o seu casamento com Liliana Almeida chegou ao fim. Isto porque publicou um vídeo no Instagram onde referia que não esteve presente no aniversário da mulher e fez um pedido de desculpa público.

O vídeo foi, entretanto, eliminado da rede social, mas a ausência de Bruno de Carvalho na festa de aniversário de Liliana Almeida e as suas palavras permaneceram no centro das atenções.

Até à data, o casal não confirmou nem desmentiu o fim da união, mas Liliana têm feito publicações enigmáticas no Instagram.

E este sábado, Bruno de Carvalho voltou a manifestar-se na rede social, tendo destacado publicações nas stories sobre casamento e amor.

"Não deve haver privacidade no casamento. Nunca entendi, por exemplo, marido que não quer partilhar a senha do telemóvel com a esposa. Para mim é óbvio que esse casamento vai quebrar em algum momento. É como se estivesse a dizer 'dá-me espaço porque eu estou a pensar fazer umas coisas que não gostaria que tu descobrisses", pode ouvir-se num primeiro vídeo.

© Instagram

"O amor para mim é a escolha. Não o sentimento. Para mim o amor de sentimento é quase infantil demais. [...] Vou ficar contigo enquanto te amo. Esse amor não me encanta. Encanta-me o amor de 'eu estou aqui, o compromisso é contigo, não vou sair daqui", diz um outro vídeo.

© Instagram

"Onde é que o amor fica? O amor fica em casa instante", destacou mais um vídeo.



© Instagram

Mas não ficou por aqui, tendo escrito numa publicação: "Para mim a vida é isto... ser naturalmente feliz! Sem processos morosos, sem condicionamentos do eu ou tu quando se constrói um nós! A vida é para ser vivida, não de forma inconsciente, mas de uma forma inconscientemente adulta, de respeito, de bom-senso e de gratidão. Mas não apenas de gratidão ao universo, mas a quem o Universo coloca neste mundo para nos fazer felizes".



© Instagram

"Vibe do fim de semana. Vamos a isso rapazes e raparigas. Mostrem os vossos", pode ler-se numa outra partilha.



© Instagram