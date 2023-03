Liliana Almeida e Bruno de Carvalho podem ao que tudo indica estar a viver uma crise no casamento. Os rumores surgiram depois de o antigo presidente do Sporting ter partilhado um vídeo onde pedia desculpa e dava os parabéns à mulher e de ter sido notada a sua ausência na festa que assinalou os 40 anos da artista.

Com as suspeitas de separação a crescerem, Liliana Almeida assinalou o seu aniversário na rede social Instagram com uma partilha enigmática.

"40 anos de mim… Dá-me um yo-yo e sol e está tudo bem. Gosto de yo-yos porque me lembram a vida, o mundo, hoje vou brincar com um", declarou.

