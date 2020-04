Como forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde, data celebrada a 7 de abril, Britney Spears recorreu à sua página do Instagram para deixar uma homenagem a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente na luta contra a pandemia.

Com uma imagem inspirada numa das suas músicas de sucesso, 'Baby One More Time', em que se pode ver uma boneca igual à cantora no videoclipe do tema, mas com um desinfetante na mão, foi esta a recente publicação que fez na rede social. Na imagem, pode ainda ler-se a frase 'My loneliness is killing me (a minha solidão está a matar-me)' - um excerto da referida canção - substituída por 'My loneliness is saving me (a minha solidão está a salvar-me)'.

Mas não ficou por aqui e acrescentou ainda na descrição da publicação: "Obrigada a todos os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente para nos manter seguros nesta fase".

Leia Também: Britney Spears responde aos que gozaram com a sua forma física