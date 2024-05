O casamento de Britney Spears e Sam Asghari chegou ao fim em agosto de 2023, após a celebração do primeiro aniversário e, ao que tudo indica, a separação era mesmo o único caminho viável para ambos.

Uma fonte próxima do ex-casal contou à revista In Touch detalhes sobre uma das mais graves discussões que os dois tiveram, sendo que esta em particular levou mesmo a que Asghari decidisse deixar a casa em que os dois viviam.

"A gota de água foi quando a Britney o perseguiu com um machado. (...) Foi durante uma das várias discussões intensas que tiveram e na qual o Sam não a conseguiu acalmar. O Sam não é uma pessoa conflituosa e não gosta de discutir. Este incidente do machado aconteceu quando ela parou de tomar a medicação", pode ler-se no texto escrito pela revista.

"Pensar numa nova tutela faz todo o sentido", acrescentou a mesma fonte.

Vale lembrar que Britney Spears esteve sob a tutela do pai, Jamie Spears, durante 13 anos, decisão tomada depois de a cantora ter sido submetida a uma avaliação psiquiátrica. Britney voltou a conseguir gerir a sua fortuna e a tomar as suas próprias decisões de forma independente em novembro de 2021.

Leia Também: Britney Spears "isolada". "Não há forma de acabar bem", diz fonte