Meses depois de ter testado positivo à Covid-19, Brian May, dos Queen, revelou que continua com um sintoma persistente da Covid-19.

O cantor, de 74 anos, contou no podcast 'How Do You Cope?... with Elis and John' que tem sofrido com o cansaço.

Brian May explicou que embora não se sinta sempre cansado, de repente, fica com uma grande vontade de dormir. Na brincadeira, acrescentou que espera que tal não aconteça durante um espetáculo.

"Tenho um estranho sintoma persistente - acho que é da Covid-19 - tenho este tipo de 'brownout'. Geralmente estou bem, não estou sempre cansado, mas a dada altura, de repente, algo na minha cabeça diz: 'Agora tens que dormir. Não queres saber de nada disso. Vai dormir''", partilhou.

"É uma ligação quase irresistível e 'apago' de imediato. É realmente estranho. Só espero que não aconteça a meio de um espetáculo! [Se acontecer] vou ter que dizer, 'esperem meia hora, vou só fazer uma sesta'. Mas sinto-me bem", acrescentou.

De recordar que o artista contou que estava infetado com Covid-19 no final do ano passado.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues: "Andam a conseguir escapar ao bicho?"