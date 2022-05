Rita Ferro Rodrigues está de volta à rotina, depois de ter estado isolada na semana passada com Covid-19.

No Instagram, esta terça-feira, a apresentadora decidiu mostrar-se no "regresso à sua Cidade do Futebol", contando que continua com alguns sintomas.

"Ainda sem paladar e olfato mas feliz a fazer o que mais gosto", disse.

Antes de terminar, questionou: "E vocês? Andam a conseguir escapar ao bicho?".

