Mais uma batalha entre Brad Pitt e Angelina Jolie. Segundo a revista Us Weekly, o ex-casal irá a uma audiência em tribunal no próximo mês de novembro, com o objetivo de estabelecer um acordo relativamente ao Natal e à Passagem de Ano.

"As visitas na altura das festas já tinham sido estabelecidas antes do acordo da custódia", revelou uma fonte à publicação.

"O Brad irá ver as crianças no Dia de Natal. Ele espera que o acordo seja melhorado no tempo da custódia com os filhos, o que resultaria em tê-los a dormir em casa este ano. A decisão será feita pelo juiz em novembro", adianta.

Importa notar que o ex-casal está em tribunal desde que se separou em 2016. Em comum têm seis filhos: Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e os gémeos Knox e Vivienne, de 12 anos.

