A filha de Angelina Jolie e do 'ex' Brad Pitt, Vivienne, de 15 anos, decidiu deixar de lado o apelido do pai. A curiosidade foi destacada pela imprensa internacional.

Nos créditos da peça 'The Outsiders' - que a jovem ajudou a mãe Angelina Jolie a produzir - em vez de Vivienne Jolie-Pitt, está como Vivienne Jolie, segundo a People. No entanto, não é certo que esta mudança tenha sido feita também de forma legal, no próprio nome.

De recordar que no ano passado, a irmã mais velha de Vivienne, Zahara, de 19 anos, omitiu o apelido do pai.

A Us Weekly relatou anteriormente, em 2021, que Maddox "não usa Pitt como apelido em documentos não legais e que apenas usa Jolie".

O ex-casal tem ainda em comum os filhos, Pax, de 20 anos, Shiloh, de 18, e o irmão gémeo de Vivienne, Knox.

