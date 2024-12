Brad Pitt "sente falta" dos filhos nesta época festiva, revelaram fontes ao Page Six.

O ator, que completará 61 anos este mês, acredita que o Natal "não será o mesmo" se não o passar com a família.

"O Brad sente falta dos filhos e gostava de ter uma relação mais próxima com eles, particularmente na celebração do Natal e do seu aniversário este mês", realçou a fonte em questão.

Pitt e Angelina Jolie, recorde-se, divorciaram-se em 2019 e partilham seis filhos: Maddox, de 23 anos, Pax, de 21, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, e os gémeos Knox e Vivienne, de 16.

Anteriormente, a mesma publicação noticiou que o artista se tinha sentido "magoado" quando Shiloh deixou de usar o seu apelido, tendo feito um requerimento legal para a mudança de nome.

Apesar de tudo, Pitt é grato pela namorada, Ines de Ramon, de 31 anos, com quem namora desde 2022.

