A filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, já recebeu resposta ao pedido que deu entrada no dia do seu 18.º aniversário, em maio, para retirar o apelido do pai do seu nome.

A jovem chamava-se Shiloh Nouvel Jolie-Pitt e agora passa a chamar-se legalmente Shiloh Jolie, como confirmou a People.

De recordar que o ex-casal tem ainda em comum os filhos Maddox, de 22 anos, Zahara, de 19, Pax, de 20, Knox, de 15, e Vivienne, de 15.