Boris Johnson desejou as melhoras à rainha Isabel II depois de esta ter passado a noite de quarta-feira no hospital.

Um representante da Downing Street adiantou que o primeiro-ministro britânico tinha direcionado uma mensagem à Sua Majestade, mas não ficou por aqui. Durante a visita a um centro de vacinação em Londres, Boris Johnson reforçou os votos de melhoras.

“Penso que todas as pessoas desejam as melhoras à Sua Majestade. Com certeza que no Governo também”, disse, fazendo ainda referência ao facto da rainha estar de regresso a Windsor.

Recorde-se que no início da semana, Isabel II cancelou a viagem à Irlanda do Norte por aconselhamento médico.

