O palácio de Palácio de Buckingham confirmou esta quinta-feira, dia 21 de outubro, que a rainha Isabel II passou a última noite no hospital.

A entrada no hospital da monarca, de 95 anos, surge depois do aconselhamento médico para que esta descanse durante alguns dias.

"A Rainha deu entrada no hospital na tarde de quarta-feira para algumas análises preliminares, regressando ao Castelo de Windsor durante a hora de almoço desta quinta-feira, e permanece bem-disposta", lê-se num comunicado da casa real britânica, citado pela agência Reuters.

A rainha cancelou no início desta semana uma viagem à Irlanda do Norte, agendada para quarta-feira, depois do alerta dos médicos para que ficasse em repouso.

