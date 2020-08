Blaya já provou por diversas vezes que não tem medo de mostrar o seu lado mais sensual nas redes sociais, numa perspetiva da defesa do corpo feminino. As suas mais recentes partilhas no Instagram são precisamente a prova disto.

Tratam-se de imagens nas quais a artista surge completamente nua num campo de milho.

"Coisas que vemos nos filmes e temos vontade de fazer: correr por um campo de milho desalmadamente, correr por uma seara de trigo (não faz sentido! PICA), fazer anjos na neve, rebolar por um campo cheio de flores... e vocês? Quais as coisas que vêem nos filmes que vos fica na memória e querem muito fazer?", questionou.

Eis as publicações de seguida...

