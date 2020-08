Blaya começou esta quinta-feira, dia 27, com um ritual para mandar as más energias embora. Na sua conta de Instagram, a artista publicou um vídeo insólito no qual, para além de relembrar a mítica personagem da série 'Navegantes da Lua', Sailor Moon, imita um exorcismo.

Um momento que surgiu depois de Blaya ter publicado na mesma plataforma social uma fotografia onde o namorado colocava a mão no seu rabiosque.

Esta imagem deu azo a diversos comentários mais desagradáveis aos quais a artista respondeu agora assim...

