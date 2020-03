Em tempo de quarentena, Blaya tem-se dedicado ainda mais à filha e aproveitou estes dias de isolamento em casa para dar um passo importante no crescimento da pequena Aura, de dois anos e meio.

Como contou nas redes sociais, está a ensinar a menina a deixar a fralda e os primeiros dias correram de acordo com o esperado.

"Oi amigos! É só para vos dizer que a minha mamã aproveitou a quarenta para me tirar a fralda! Está a correr lindamente! No primeiro dia mijei umas quatro vezes nas cuecas... mas no segundo dia foi tudo no penico. Vamos lá ver como vai ser o terceiro dia! E sim.... fui eu que escolhi o modelo para eu vestir. Tou lindérrima, só falta o meu batom preferido!! AZULÃO", escreveu a artista na legenda de uma fotografia da filha.

