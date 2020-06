A nova edição do programa 'Big Brother Portugal 2020' continua a dar que falar na imprensa brasileira. Depois de no último domingo o formato da TVI ter estado em destaque pelo facto de Ana Catharina, concorrente brasileira, ter sido castigada com uma nomeação direta por ter quebrado as regras do programa ao recusar nomear apenas e só outras mulheres, o tema volta a ser debatido.

O tema do momento é agora o facto de a participante ter permanecido na casa após a votação do público. As votações foram renhidas, mas acabou por ser Slávia a participante expulsa.

Nos vários sites de notícias brasileiros, surge ainda em destaque o facto de Ana Catharina ter sido novamente nomeada pelos colegas (ainda no decorrer da gala deste domingo).

Em risco de abandonar a casa no final desta semana estão agora: Ana Catharina, Noélia, Angélica e Pedro Alves.

